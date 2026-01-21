Эрдоган сыграл в баскетбол с Шакилом О'Нилом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 21 января, сыграл в баскетбол с американским баскетболистом и четырехкратным чемпионом НБА Шакилом О'Нилом.

На кадрах, показанных турецкими телеканалами, Эрдоган и О'Нил по очереди бросали баскетбольные мячи в кольцо. Их соревнование завершилось со счетом 3:1 в пользу Эрдогана, передает Telegram-канал «Clash Report».

28 декабря 2025 года президента Белоруссии Александра Лукашенко уронили во время хоккейного матча между его командой и сборной Брестской области, в котором он принимал участие в качестве игрока. Политик упал из-за случайного толчка его товарища по команде, бывшего нападающего «Салавата» и минского «Динамо» Ярослава Чуприса.

6 февраля 2025 года хоккеист Вячеслав Фетисов заявил, что президенту России Владимиру Путину никто не поддается во время хоккейных матчей с его участием. Спортсмен подчеркнул, что глава государства всегда находится в нужное время и в нужном месте. Путин на протяжении нескольких лет играл в Ночной хоккейной лиге, которую основали по его инициативе в 2011 году.