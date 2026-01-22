Леброн Джеймс ответил, переживает ли из-за пропуска Матча всех звезд

Леброн Джеймс не переживает из-за возможного пропуска Матча всех звезд: «Знаю, что смогу с пользой провести это время»
На протяжении последних 21 сезонов Леброн Джеймс неизменно участвовал в Матче всех звезд. Однако в этом году его не включили в число игроков стартовой пятерки. Форвард «Лейкерс» ответил на вопрос, переживает ли он из-за возможного пропуска этого мероприятия.
«Нет, нисколько. Я всегда благодарен. Безусловно, всегда благодарен. Если я буду там – буду присутствовать. Если нет – знаю, что смогу с пользой провести это время. Я точно знаю, чем займусь. В любом случае я в порядке», – сказал 41-летний баскетболист.
В текущем сезоне Леброн Джеймс продолжает демонстрировать высокий уровень игры, набирая в среднем 22,5 очка, 6 подборов и 7 передач за игру.
