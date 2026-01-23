«В этом парне есть нечто». Американский эксперт высказался о Егоре Дёмине
Обозреватель нью-йоркского издания Brooklyn Magazine Ок Спортелло оценил игру российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, отметив его физические данные и работоспособность.
«Следить в этом сезоне за жилистым, 203 сантиметровым москвичом — занятие столь же радостное, сколь и нелепое. Уже само то, что у защитника среди ключевых направлений прогресса значится «дриблинг», будто фундаментально обесценивает его шансы на звёздный статус. Но в этом парне есть нечто — то ли особое чувство стиля, то ли очевидная работоспособность, то ли точное понимание своих слабостей и целей развития, — что одинаково и подкупает, и цепляет», — говорится в материале обозревателя.