Знаменитый режиссер выступил против участия израильских клубов в Евролиге

Известный греческий режиссёр и продюсер, обладатель премии «Золотой глобус» и многократный номинант на «Оскар» Йоргос Лантимос высказался против участия израильских команд в европейских клубных турнирах, включая Евролигу.

По словам Лантимоса, он посетил матч Евролиги между «Олимпиакосом» и «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) (100:93), который состоялся во вторник, 20 января, чтобы публично обозначить свою позицию и поддержать греческий клуб.

«Израильским командам разрешено выступать в европейских чемпионатах, и это неприемлемо. Я пришёл, чтобы заявить об этом. И, конечно, поддержать «Олимпиакос», — приводит слова Лантимоса Eurohoops со ссылкой на ANT1 TV.

Режиссёр является большим поклонником баскетбола и регулярно посещает домашние матчи «Олимпиакоса».