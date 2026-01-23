Американские легионеры БК «Пари НН» могут покинуть команду

Американские игроки клуба «Пари Нижний Новгород» Айзея Вашингтон и Дин Хантер находятся на грани разрыва контрактов с командой. Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». Сообщается, что оба баскетболиста точно пропустят ближайший матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.

По сведениям источника, спортсмены недовольны финансовыми проблемами команды и готовы в одностороннем порядке разорвать соглашения, дождавшись задержки по выплате зарплаты в 45 дней. При этом отмечается, что российские игроки и тренеры нижегородцев в последний раз получили полную зарплату в октябре (за сентябрь).

Ранее почётный президент «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов опровергал публикации о долгах и финансовых проблемах клуба.