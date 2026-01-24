«Бостон» победил «Бруклин»

В ночь с 23 на 24 января мск на паркете «Барклайс-центра» (Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Бостон Брюинз». Гости выиграли встречу со счётом 130:126 в двойном овертайме.

© Чемпионат.com

Самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал американский защитник Пэйтон Притчард, на счету которого 32 очка, четыре подбора и четыре результативные передачи. У хозяев наивысшей результативностью отметился американский форвард Майкл Портер, на его счету 30 очков, восемь подборов и четыре передачи.

Российский защитник Егор Дёмин набрал шесть очков, сделал четыре подбора и две передачи. Более того, Дёмин не принял участия в двух овертаймах.