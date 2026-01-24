НБА перенесла матч "Миннесота" - "Голден Стэйт" из-за стрельбы в Миннеаполисе

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение перенести матч регулярного чемпионата между "Миннесотой" и "Голден Стэйт" после стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В лиге объяснили данное решение необходимой мерой безопасности для жителей города. Игра, которая должна была пройти в ночь на воскресенье по московскому времени, состоится на день позднее.

Ранее сотрудник пограничного патруля застрелил в Миннеаполисе мужчину. Министерство внутренней безопасности заявило, что федеральный агент действовал в целях самообороны. Оно сообщило, что погибший оказал сопротивление, когда федеральные агенты попытались отобрать у него оружие.