Дончич установил уникальный рекорд НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич стал автором уникального достижения в истории НБА. Словенский баскетболист провёл шесть подряд выездных матчей, в каждом из которых набирал не менее 30 очков, отдавал восемь передач и совершал как минимум один перехват.

© Чемпионат.com

Как отмечает статистический сервис OptaSTATS, это самая продолжительная подобная серия среди всех игроков за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации.

Дончичу 26 лет. К настоящему моменту он принял участие в 35 матчах этого сезона НБА, в которых в среднем набирал 33,4 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал 8,7 передачи.