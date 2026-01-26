Агент Рич Пол ответил, просил ли он обмена Энтони Дэвиса из «Далласа»

Известный агент Рич Пол прокомментировал слухи, согласно которым он якобы просил «Даллас Маверикс» обменять Энтони Дэвиса. По словам Пола, подобные публикации не соответствуют действительности. Рич представляет интересы Дэвиса.

«Знаю, что говорят люди, отдельные фрагменты высказываний выдёргиваются из контекста, а затем разлетаются по интернету. Вот такая сейчас сила у Сети. Если у вас когда-то возникал вопрос, зачем мне подкаст — вот вам один из ответов. Правда в том, что все эти новости — выдумка. Когда игрок уже в команде, никто не пытается организовать переход просто ради движения. Если спортсмен доволен своим положением, значит, всё хорошо.

С точки зрения бизнеса меня волнует только одно — чтобы игроки получали контракты, которых действительно заслуживают. Откуда берутся деньги — меня не волнует. Мне без разницы, даже если мои клиенты будут выступать за несуществующую 31-ю команду НБА — главное, чтобы у них был хороший контракт. Все разговоры, будто я не хочу видеть кого-то в определённой команде, — это неправда», — сказал Пол в подкасте Game Over.

