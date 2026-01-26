"Бруклин" проиграл "Клипперс" в матче НБА. Демин набрал 12 очков

"Бруклин" в гостях со счетом 89:126 проиграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Клипперс" Кавай Леонард, набравший 28 очков. У "Бруклина" больше всех очков набрал Дэнни Вольф (14).

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 12 очков, сделал 2 подбора и 5 передач. Игрок провел на площадке 28 минут 38 секунд.

"Бруклин" потерпел четвертое поражение подряд и продолжает занимать 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 12 побед в 44 матчах. "Клипперс" идет на 10-й строчке на Западе, имея в активе 21 победу и 24 поражения.

В следующем матче "Бруклин" 28 января в гостях сыграет с "Финиксом", а "Клипперс" в этот же день на выезде встретятся с "Ютой".