Жорди Фернандес оценил новичков «Бруклина» после разгрома от «Клипперс»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс» (89:126) оценил выступление молодых игроков своей команды.

— Когда матч начинает уходить из-под контроля, особенно когда на площадке много молодых игроков и новичков, чему бы вы хотели, чтобы они научились, чтобы оставаться вовлечёнными в игру?

— Прежде всего, очень важно, чтобы молодые игроки получали такие игровые минуты. Нет лучшего способа прогрессировать, чем набираться опыта в реальной конкурентной борьбе. Но нужно помнить, что если команда слишком часто проводит время на площадке, уступая в счёте, это может привести к закреплению неправильных навыков.

Поэтому важно найти правильный баланс. В любом случае радует, что ребята выходят на паркет — мы хотим, чтобы они становились лучше, и уверены, что у них всё получится, — рассказал Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.