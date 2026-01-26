Карри вошел в топ‑20 игроков в истории НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вошел в топ‑20 игроков по набранным очкам в истории регулярных чемпионатов НБА.

Американец набрал 26 очков в победной игре против «Миннесоты Тимбервулвз» (111:85), доведя общее количество очков в лиге до 26 397. Таким образом, Карри обошел бывшего баскетболиста «Бостона» Джона Хавличека (26 395) и делит 19‑е место с еще одним экс‑игроком «Селтикс» Полом Пирсом. Для того, чтобы обойти бывшего игрока «Сан‑Антонио Сперз» Тима Данкана, который находится на 18‑м месте, Карри нужно набрать 100 очков.

Первое место в списке занимает форвард «Лос‑Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, на данный момент набравший 42 786 очков, на втором месте находится Карим Абдул‑Джаббар (38 387 очков), третий — Карл Мэлоун (36 928 очков).

Карри 37 лет. Разыгрывающий был выбран под общим седьмым пиком на драфте НБА 2009 года «Уорриорз». Он четыре раза выигрывал НБА (2015, 2017, 2018 и 2022, где стал MVP финала), дважды подряд признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата NBA (2015, 2016), побеждал на Олимпиаде 2024 года в Париже в составе сборной США, а также баскетболист является обладателем рекорда по забитым трехочковым в истории НБА, на данный момент на счету разыгрывающего 4225 реализованных трехочковых бросков.