Гомельский оценил шансы «Зенита» вернуться в топ-3 Единой лиги

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 93:90 в пользу хозяев площадки.

«Невозможно судить по одной отдельно взятой игре. У «Зенита» в первой половине были привычные ошибки в защите и отсутствие лидеров, за исключением Жбанова, в атаке. Во второй половине «Зенит» воспользовался снижением старательности и мотивации в игре армейцев. Мне понравились Шаманич и Рэндольф, а также Роберсон. Состав и ротация «Зенита» позволяют предполагать, что команда может вернуться в тройку лидеров турнира, но работа предстоит объёмная», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету команды из Санкт-Петербурга 14 побед и девять поражений. Лидером является ЦСКА (21 победа и два поражения).