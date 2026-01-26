Объявлены имена последних участников Матча звезд Единой лиги

Стали известны последние восемь баскетболистов, которые примут участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ, сообщает пресс‑служба лиги.

Единая Лига ВТБ выбрала по четыре российских и иностранных игрока, которые получили wild card.

В состав «Звезд России» вошли Никита Михайловский («Самара»), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Никита Курбанов (ЦСКА) и Андрей Воронцевич («Зенит»).

За команду «Звезд Мира» сыграют Трент Фрэйзер («Зенит»), Гарретт Нэвелс («Уралмаш»), Винс Хантер («Локомотив‑Кубань») и Данило Тасич («Енисей»).

Десятый Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 15 февраля в Москве.

