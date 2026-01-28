15 очков Егора Демина не помогли «Бруклину» избежать поражения от «Финикса»

В ночь с 27 на 28 января мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 106:102.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 15 очков, выполнил пять подборов и отдал три результативные передачи. При игровом времени 31.09 Егор реализовал 5 из 9 бросков с игры (3 из 7 трёхочковых) и 2 из 2 штрафных, трижды сфолил и совершил три потери. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «-2».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер — 36 очков, пять подборов и три передачи. У «Финикса» больше всех набрал центровой Марк Уильямс — 27 очков, а также пять подборов и один ассист.