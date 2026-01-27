Дончич установил исторический рекорд «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич установил рекорд клуба по скорости набора 2000 очков, превзойдя достижение легендарного центрового Джорджа Микана. Об этом информирует Sporting News.

Чтобы достичь отметки в 2000 очков в составе «Лейкерс», Дончичу потребовалось 65 матчей, тогда как Микэну для этого было нужно 72 игры. Примечательно, что ни один из легендарных игроков «Лейкерс» — Коби Брайант, Шакил О’Нил, Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар, Джерри Уэст или Элджин Бэйлор — не сумел достичь отметки в 2000 очков быстрее.

Словенский баскетболист перешёл в «Лейкерс» в феврале 2025 года в результате громкого обмена с «Даллас Маверикс». С момента перехода Дончич быстро стал ключевым игроком команды.