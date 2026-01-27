Американский баскетболист досрочно покинул «Пари НН»

Айзейя Вашингтон официально покинул «Пари НН»
«Пари Нижний Новгород» объявил о досрочном расторжении контракта с американским разыгрывающим Айзейей Вашингтоном по взаимному соглашению сторон.
За время выступления в сезоне-2025/26 игрок провел 19 матчей в Единой лиге ВТБ, где его средние показатели составили 15,1 очка, 5,9 передачи и 4,2 подбора.
По информации Telegram-канала «Свободный агент», Вашингтон может вскоре перейти в «Сарагосу».
