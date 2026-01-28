Сергей Карасев лишен капитанства в «Зените», его заменил американец

Сергей Карасёв лишён капитанства в «Зените», его заменил американец
Руководство санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» объявило, что 32‑летний российский лёгкий форвард Сергей Карасёв больше не является капитаном команды.
Новым капитаном петербургской команды назначен 27‑летний американский разыгрывающий Трент Фрейзер.
По словам самого Фрейзера, вице-капитаном команды будет 38-летний форвард Андрей Воронцевич.
Фрейзер перешел в «Зенит» в 2023 году и проводит в Петербурге четвертый сезон.
32-летний Карасёв является рекордсменом клуба по количеству матчей. На его счету 345 игр в составе сине-бело-голубых. Уроженец Санкт-Петербурга в 2022 году стал чемпионом Единой лиги ВТБ, выступая за команду с берегов Невы.
В текущем сезоне Единой лиги Фрейзер принял участие в 21 матче; в среднем за игру он набирает 14,9 очка, делает 2,5 подбора и отдаёт 5,5 передачи.