Сергей Карасев лишен капитанства в «Зените», его заменил американец

Руководство санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» объявило, что 32‑летний российский лёгкий форвард Сергей Карасёв больше не является капитаном команды.

© Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Новым капитаном петербургской команды назначен 27‑летний американский разыгрывающий Трент Фрейзер.

По словам самого Фрейзера, вице-капитаном команды будет 38-летний форвард Андрей Воронцевич.

Фрейзер перешел в «Зенит» в 2023 году и проводит в Петербурге четвертый сезон.

32-летний Карасёв является рекордсменом клуба по количеству матчей. На его счету 345 игр в составе сине-бело-голубых. Уроженец Санкт-Петербурга в 2022 году стал чемпионом Единой лиги ВТБ, выступая за команду с берегов Невы.

В текущем сезоне Единой лиги Фрейзер принял участие в 21 матче; в среднем за игру он набирает 14,9 очка, делает 2,5 подбора и отдаёт 5,5 передачи.