Демин стал участником потасовки, заступившись за партнера по "Бруклину"

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин принял участие в потасовке, заступившись за партнера по команде Тэренса Манна.

В концовке четвертой четверти матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Финикса" Манн упал на паркет после подбора под своим кольцом. Защитник "Финикса" Диллон Брукс пытался вырвать из рук форвард "Бруклина" мяч, но его оттолкнул Демин. После этого на площадке завязалась массовая потасовка, в которой Демин уже не принимал участия.

В результате Демин был наказан техническим фолом.