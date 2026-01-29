Леброн Джеймс первым в истории НБА сыграл более 60 000 минут

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс первым в истории лиги достиг отметки в 60 000 минут, сыгранных в матчах регулярных чемпионатов лиги. Об этом сообщает пресс‑служба НБА.

В среду форвард «Лос‑Анджелес Лейкерс» Джеймс провел 27 минут в гостевой игре против «Кливленд Кавальерс».

41‑летний Леброн набрал 11 очков, сделал пять передач и три подбора. Его команда уступила со счетом 99:129.

Текущий сезон НБА — 23‑й в карьере Джеймса. Это также рекорд лиги. Леброн превзошел достижение Винса Картера (22 сезона).

41‑летний форвард провел 29 матчей в текущем чемпионате, набирая в среднем 22 очка, делая 6,7 передачи и 5,9 подбора.