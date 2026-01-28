Баскетболист Зак Лавин хотел бы покинуть «Сакраменто»

«Чувствует себя заложником». Зак Лавин хотел бы покинуть «Сакраменто»

По словам инсайдера из Сакраменто Джеймса Хэма, защитник «Кингз» Зак Лавин будет рад сменить команду.

«Зак Лавин определенно хотел бы уйти из «Сакраменто». Сейчас он чувствует себя заложником [в «Кингз»]. Именно таким образом обстоят дела», – рассказал журналист.

Двукратный участник Матча всех звезд НБА перешел в «Сакраменто» в результате обмена с «Чикаго» перед дедлайном год назад. В этом сезоне Лавин набирает в среднем 19,5 очка, 2,8 подбора и 2,3 передачи за игру.

Зарплата Зака за текущий сезон составляет 47,5 миллионов долларов, у него также есть опция продления контракта на 49 миллионов на следующий год.

