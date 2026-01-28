Объявлен новый тренер баскетбольного «Зенита»

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о назначении Деяна Радоньича на пост главного тренера команды.

Как отмечает пресс‑служба «Зенита», соглашение с 55‑летним черногорским специалистом рассчитано до конца сезона‑2026/27 по системе «1+1».

Ранее в среду «сине‑бело‑голубые» объявили о расторжении контракта с главным тренером Александером Секуличем по соглашению сторон.

