Новый капитан БК «Зенит» раскрыл, кто будет вице-капитаном

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер поделился впечатлениями после получения капитанской повязки в «Зените». Ранее капитаном сине-бело-голубых был 32-летний российский лёгкий форвард Сергей Карасёв.

«Честно говоря, круто. Это, конечно, честь — быть здесь уже три-четыре года. Думаю, для меня это отличная задача: быть более красноречивым, позитивным, поддерживать команду. Как я уже говорил ранее, каждый раз, когда я выхожу на площадку, я играю на полную, выкладываюсь на максимум и показываю, что значит быть игроком «Зенита». И мои товарищи по команде меня поддерживают. Конечно, Сергей Карасёв, ветеран, продолжит помогать мне, пока я осваиваю эту роль и учусь каждый день. Это большая честь и что-то очень особенное. Кто будет моим вице-капитаном? Старик, дедушка, Андрей Воронцевич», — приводит слова Фрейзера пресс-служба «Зенита».