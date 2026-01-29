Выяснилось, почему Демин пропустит следующий матч в НБА

$76.2791.3

Озвучена причина, по которой Егор Дёмин пропустит следующий матч в НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин пропустит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», который состоится завтра, 30 января.

Об этом сообщает североамериканский журналист и обозреватель New York Daily News Си Джей Холмс на своей страничке в социальной сети X.

Дёмин пропустит матч в качестве профилактики из-за прежней травмы — воспаления связки левой стопы, полученной ещё до начала регулярного чемпионата.

В НБА существует практика предоставления игрокам отдыха для предотвращения усугубления старых повреждений, особенно когда игры проходят два дня подряд.

