Касаткин вернулся на паркет после французской тюрьмы

Российский баскетболист Даниил Касаткин впервые вышел на паркет после возвращения из французской тюрьмы, где он провел шесть месяцев. Даниил дебютировал за красноярский "Енисей", который в упорном домашнем матче уступил ЦСКА - 66:79.

© Российская Газета

Приезд "армейцев" - событие для болельщиков любого клуба, Но повод следить за этим матчем был не только у красноярских любителей баскетбола и фанатов ЦСКА. Наверное, можно сказать, что за судьбой Даниила Касаткина, арестованного в парижском аэропорту Шарль-де-Голль в июне прошлого года, следила вся страна. Баскетболист провел в тюрьме шесть месяцев по обвинению в хакерских атаках, ожидая решения об экстрадиции в США, от которых и поступил запрос о задержании Касаткина. В начале января Даниил вернулся на родину в результате обмена.

По возвращении игрок, ранее выступавший за московскую МБА-МАИ, подписал контракт с "Енисеем". Свой последний матч за МБА Касаткин отыграл в апреле прошлого года. То есть на паркет Даниил не выходил девять месяцев.

Можно было предположить, что для набора нужных кондиций понадобится длительное время, особенно с учетом того, что в тюрьме отсутствовали условия для элементарных тренировок. Но Касаткин вышел на паркет уже через три недели после освобождения.

- Очень счастлив, безумно счастлив вернуться и снова находится на паркете, заниматься любимым делом, - признался Даня после игры. Мечтал об этом последние 6 месяцев, и эта мечта сбылась. Практически полные трибуны, после каждого забитого мяча - всплеск эмоций! Красноярские болельщики - просто потрясающие, и город очень классный.

Ждать феерии от Касаткина в нынешних обстоятельствах было бы наивно, но Даниил провел добротный матч. За внушительные 27 минут на паркете он набрал 12 очков, реализовав три броска из четырех со средней дистанции и два из шести трехочковых. Кроме того, в активе баскетболиста - четыре подбора и две результативных передачи.

- Настроиться было довольно просто, - рассказал сам Касаткин. - ЦСКА сам по себе сильная команда. Да и мне сейчас мотивации не занимать. Был максимально сфокусирован, пытался помочь команде. Получалось не все. Тяжело пока двигаюсь, ноги заплетались местами. Поначалу попытался спокойно войти в игру, ничего не форсировать. Наверное, к середине второй четверти стало что-то получаться. Начал где-то что-то создавать для партнеров. Через эти моменты, через защиту я понял, что руки на месте, ноги на месте, и я снова могу играть в баскетбол!

Усилий Даниила, как и его партнеров по команде, для победы оказалось недостаточно, хотя большую часть матча "Енисей" бился с действующим чемпионом Единой лиги на равных. В концовке все решил экс-игрок "Енисея" американец Каспер Уэйр, набравший в матче 31 очко. Это повторение его личного рекорда за время выступлений в лиге.

И все же на фоне возвращения Даниила Касаткина подвиги Уэйра ушли на второй план. И даже греческий наставник ЦСКА Андреас Пистиолис нашел слова для новичка "Енисея".

- Я счастлив снова видеть Даниила Касаткина на площадке - он прошел через многое, но, к счастью, сейчас все позади. Он находится в хорошей форме и играет, - отметил грек.

Тем временем питерский "Зенит" обрел нового главного тренера. Вакантный пост до конца сезона занял сербский специалист Деян Радонич. В своей карьере 55-летний тренер работал в таких клубах, как серсбкая "Црвена Звезда", немецкая "Бавария", греческий "Панатинаикос". "Црвену Звезду" Радонич не раз приводил к победе в Адриатической лиге, а с "Баварией" он добывал титул чемпиона Германии.

Напомним, ранее в тренерский штаб "Зенита" вошел белорус Ростислав Вергун, прежде возглавлявший екатеринбургский "Уралмаш".

Дебют Радонича в питерском клубе состоится 1 февраля в домашнем матче против "Самары".