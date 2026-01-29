«Уралмаш» обыграл «Локомотив‑Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Екатеринбургский «Уралмаш» одержал победу над краснодарским «Локомотивом‑Кубанью» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 84:71 (21:15, 21:24, 17:15, 25:17). Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник хозяев Гарретт Нэвелс, набравший 22 очка.

© Матч ТВ

У «Локомотива‑Кубани» 16 очков в активе разыгрывающего Патрика Миллера. «Уралмаш» с 10 победами в 24 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Локомотив–Кубань» (16–25) идет третьим. Прямые трансляции матчей Единой лиги смотрите на телеканалах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.