«Денвер» без Йокича обыграл «Бруклин» без Дёмина, у Портера дабл-дабл

В ночь с 29 на 30 января мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 107:103.

Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин пропустил матч в целях профилактики травмы, поскольку у «Нетс» завтра снова игра. В то же время сербский центровой «Денвера» Никола Йокич продолжает восстановление после травмы.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер, оформивший дабл-дабл — 38 очков, 10 подборов и три ассиста.