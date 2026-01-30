«Он был бы настоящей бомбой». Кириленко — о своём качестве, которое мог бы передать Дёмину
Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко предположил, какое качество из его игрового арсенала мог бы перенять разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, чтобы стать более универсальным игроком.
— Какое качество из вашего арсенала вы бы «передали» Дёмину, если бы могли, чтобы сделать его более универсальным игроком в духе «АК-47»?
— Если говорить о том, что можно было бы «передать»… Слушай, если бы такие вещи можно было передавать, мы бы уже искусственно конструировали игроков. Если бы, условно, сейчас можно было передать Егору умение накрывать и перехватывать мячи, то он был бы не просто универсальным игроком — он был бы настоящей бомбой. Играл бы на топ-уровне и в защите, и в нападении. Но это невозможно. Поэтому Егор — это Егор, а Андрей — это Андрей, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.
