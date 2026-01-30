Баскетболист Тайсон извинился перед Леброном Джеймсом

Форвард «Кавальерс» Джейлон Тайсон принес свои извинения после провокационного высказывания.

Сразу после победы над «Лейкерс» (129:99) лидера «Кэвс» Донована Митчелла попросили описать влияние Леброна Джеймса на город. Стоявший рядом второгодка вклинился в интервью, чтобы высказать свое мнение: «Теперь это город Донована Митчелла».

Чуть позже 23-летний баскетболист прояснил свою позицию.

«Слушайте, я не хотел никого задеть или проявить неуважение. Если я кого-то обидел или рассердил, то прошу прощения. Готов взять на себя личную ответственность, но скажу, что просто хотел поддержать Донована, потому что мы стремимся сделать то же самое, что сделали до нас Брон и другие. Мы хотим сделать это с Митчеллом в качестве нашего лидера», – поделился Тайсон.

Джеймс провел за «Кливленд» 11 лет и принес клубу единственный в его истории чемпионский титул.