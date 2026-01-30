Президент РФБ ответил, в чем стоит прибавить Демину

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о перспективах разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в НБА, отметив аспекты игры, которые, по его мнению, требуют дальнейшего развития для успешного закрепления в лиге на долгие годы.

— Вы были звездой НБА, лучшим по блок-шотам. Глядя на игру Дёмина, какие конкретные аспекты его игры, по вашему мнению, требуют немедленной доработки, чтобы он смог закрепиться в НБА не на сезон-два, а на долгие годы?

— По большому счёту всё идёт по плану, всё развивается своим чередом. Мне бы хотелось, чтобы он был более агрессивным, более активным с мячом. Это, в свою очередь, дальше даёт уверенность. А уверенность и надёжность — это, наверное, самые главные качества, которые нужны, чтобы закрепиться на долгие годы. Если ты надёжный, солидный игрок, уверенный в своих силах, тренер всегда будет на тебя рассчитывать, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.