Эксперт рассказал, почему в НБА участились внезапные громкие поражения

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и ныне эксперт Тим Леглер обратил внимание на отсутствие энтузиазма, с которым даже ведущие команды выходят на матчи.

«Часто, наблюдая за командами — будь то с кромки площадки во время репортажа или дома через League Pass, — я замечал огромную разницу в уровне усилий, которые прикладывают игроки. Иногда смотришь матч и не веришь, насколько всё происходит вяло и безэнергично. В этом сезоне подобное встречается чаще, чем когда-либо прежде, и это говорит о том, что теперь любая команда может обыграть любую в любой вечер. Бывает, ждёшь схватку двух действительно сильных команд, предвкушаешь яркое сражение, но вдруг одна из них выходит на площадку абсолютно равнодушной, словно ей всё безразлично. Из-за этого мы всё чаще сталкиваемся с неожиданными крупными счётами и сенсационными результатами — такими разгромами, каких прежде почти не бывало», — заявил Леглер в подкасте известного журналиста Билла Симмонса.