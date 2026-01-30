Гомельский оценил назначение черногорца на пост тренера «Зенита»

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил назначение черногорского специалиста Деяна Радоньича на пост главного тренера санкт-петербургского клуба «Зенит».

Менеджмент «Зенита» старается снять с себя ответственность за возможный провальный результат по сезону. С этой позиции назначение Радоньича вполне уместный шаг, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Свой тренерский путь Деян начал в 2005 году, возглавив «Будучность». Он пробыл на посту до 2013 года. Затем на пять лет ушёл в «Црвену Звезду».

С 2018-го по 2020-й возглавлял «Баварию» из Мюнхена, а затем вернулся в сербский коллектив. В его активе также работа в «Панатинаикосе», а последним коллективом стал турецкий «Бахчешехир».