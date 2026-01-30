«Нездоровая любовь»: отец баскетболиста Яниса Тиммы рассказал про отношения сына с Седоковой

17 декабря не стало латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. 32-летний баскетболист покончил собой. Но родственники не верят в эту версию. В Латвии продолжается расследование. В России уголовное дело по факту гибели не возбудили.

Отец Яниса рассказал, что происходит с расследованием, почему телефоны сына год не отдавали семье, и объяснил, почему в этой истории рано ставить точку.

— Райтис, на протяжении года ваши адвокаты добивались, чтобы СК РФ вернул телефоны Яниса. Говорили, возможно, потребуется лингвистическая экспертиза для определения признаков состава преступления, предусмотренные в статье «Доведение до самоубийства». Насколько знаю, телефоны вернули. Содержимое переписок известно?

— Телефонов у Яниса было пять. Но следователи по непонятным нам причинам три сразу отдали Седоковой, а два оставили как вещественные доказательства. Целый год нам их не отдавали. Сейчас они наконец находятся в Латвии. Их содержимое изучает следствие. Что там, мне пока неизвестно.

— В Латвии возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства? Почему следствие решило, что смерть могла быть насильственной или вашего сына могли подтолкнуть к суициду?

— Я уверен, что смерть не была естественной. Если смерть неестественная, значит, она насильственная. Расследование продолжается. Седокову вызовут в Латвию для допроса. Насколько я знаю, у нее гражданство Украины, поэтому ей не составит труда попасть в нашу страну.

— Почему СК России отказался возбуждать дело по факту смерти баскетболиста?

— В Москве отказались возбуждать уголовное дело из-за недостаточности доказательств. Но наши адвокаты добиваются, чтобы дело возбудили по другим статьям.

— За этот год Анна Седокова пыталась связаться с вами?

— Она не общалась со мной с ноября 2021 года. Думаю, ей даже не приходит в голову связаться со мной.

— Сына Яниса от первого брака пытались оградить от всей информации, которая проходила в Интернете?

— К сожалению, Кристиан не защищен от информации. Он очень тяжело переживает смерть отца.

— Ваш адвокат рассказывала, что мать Тиммы после трагедии, по сути, живет на транквилизаторах. Может, для здоровья было бы правильнее всё бросить и закончить уже с судами?

— Аусма переживает очень тяжело. Остальное без комментариев.

— Как вы живете? Писали, что родители Яниса остались без средств к существованию после смерти сына.

— Я тренирую детей по баскетболу. Занимаюсь домашними и семейными делами, воспитываю собаку Яниса по кличке Бу. Да, Янис раньше помогал семье материально и морально, как и положено сыну. Сейчас стало труднее. Но не из-за денег. А потому что мы потеряли сына.

— Спустя год боль не утихает?

— Ничего не изменилось. Когда я занят работой, то становится немного легче. А по вечерам, когда остаюсь один со своими мыслями, особенно тяжело. При этом я понимаю, многим людям живется тяжелее, чем мне.

— Седокова говорила в соцсетях, что бережет память Яниса, плачет. Вы ей верите?

— Я не слежу за её соцсетями. По мне, она неудачная актриса. И также знаю, что она боится. Больше мне нечего добавить.

— Боится чего? Вы считаете, что в смерти вашего сына есть её косвенная вина?

— Что произошло в тот день, до сих пор неизвестно. Но станет известно! В этом нет сомнений. Да, на мой личный взгляд, она виновата. Но окончательное решение должны принять прокурор и суд.

— Вы часто общались с Янисом? В каком он был состоянии в последнее время?

— До ноября 2021 года я общался с Янисом практически ежедневно. Последний раз мы разговаривали в октябре 2024 года. Он находился в подавленном эмоциональном состоянии. Потом, когда он уехал на игры медиалиги, мне показалось, что теперь все наладится и стабилизируется… Но произошло обратное.

— Вы лично знакомы с Анной Седоковой?

— К сожалению, я имел неудовольствие лично с ней познакомиться. С каждой встречей она вызывала у меня все большее неприязненное отношение. Лично мне было очевидно: она не любила ни Яниса, ни его сына Кристиана и не могла это скрывать. Со временем не смогла скрыть и отношение к нам, ближайшим родственникам.

— Она выразила вам соболезнования после смерти Яниса, может, на годовщину его гибели написала?

— Она никогда не связывалась с нами. И никогда не выражала соболезнования семье и родственникам. Она не помогала в организации похорон. Памятник Янису построен на средства, собранные народом.

— До сих пор непонятна причина расставания Яниса и Анны. Вам известно, что случилось?

— Не могу ответить. С октября 2024 года у меня не было связи с Янисом. Единственное, могу добавить: мне казалось, что все разногласия, о которых они писали в соцсетях, были пиаром. И это неправда.

— Говорят, что в последнее время ваш сын был в депрессии, выпивал. Вы знали?

— Из-за Седоковой мы с сыном общались очень редко. Можно сказать, не общались вовсе, поэтому мне трудно что-то сказать. Теперь уже понятно, что у него была депрессия. Похоже, он осознавал, что пошел по неверному пути, связавшись с этой женщиной. Что касается алкоголя, Янис не пил в повседневной жизни. Он был спортсменом и держал себя в форме.

— Его близкие друзья после трагедии вспоминали, как он жил в последний месяц?

— Друзья у него были, но отношения с ними тоже ухудшились. Он редко с ними общался, опять же, по их словам, из-за той женщины. Я не знаю, как сын жил в последний месяц. Точнее, знаю немного. Но, думаю узнаю все. Или почти все…

— Вам не кажется, что у вашего сына была к Седоковой нездоровая любовь?

— Скорее всего, да.

— Говорили, что Янис хотел остаться в России и получить гражданство, открыть в Москве школу?

— Янис хотел создать баскетбольные школы во многих местах, в том числе в Краславе и Риге. Да, планировал ещё в России и в США. Это доказывает, что Янис собирался жить, у него было много планов. Он думал и о Евролиге. Про получение российское гражданство — это версии от других людей, но доказательств нет, только слухи.

— О возвращении в Латвию он не думал?

— Допускаю, он хотел вернуться. У меня есть написанный его рукой план по открытию баскетбольной школы в Краславе и Риге.

— Мать Яниса говорила, что для родителей главное — восстановить честное имя сына. Она отметила, что его оболгали. О чём речь?

— О том, что его, по нашему личному мнению, оклеветала Седокова. Официального подтверждения этому нет. Пока нет.

— Как поделили наследство?

— Наследство в первую очередь должны вернуть нам! Потому что популярная певица всё забрала себе.