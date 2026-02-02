Назван лидер Единой лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в эфире «Матч ТВ» заявила, что защитник ЦСКА Мело Тримбл стал лидером не только московской команды, но и всего чемпионата Единой лиги ВТБ.

© Единая лига ВТБ

Тримбл выступает за ЦСКА с 2023 года. В текущем сезоне 31‑летний баскетболист в 23 матчах в среднем набрал 19 очков, совершил 3,1 подбора и 2 перехвата. В январе американец был признан самым ценным игроком в Единой лиге ВТБ.

— Мело стал настоящим лидером не только в ЦСКА, но и нашего чемпионата. Он играет эффективно, результативно и очень красиво. Мне кажется, он стал настоящим любимчиком наших болельщиков, — сказала Корстин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

ЦСКА с 23 победами в 25 матчах занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

