В РФБ предположили, почему Демин уехал из России

Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок поделился мнением о профессиональном пути Егора Дёмина. В настоящий момент молодой спортсмен является игроком клуба НБА «Бруклин Нетс».

«С учётом изоляции нашей страны на мировой спортивной арене последних лет, думаю, Егору не хватало уровня конкуренции, поэтому выбор академии «Реала» был логичным. Этот клуб собирает талантливую молодёжь со всей Европы и Африки. Там, по сути, продолжили шлифовать тот «алмаз», который был найден и получил первичную огранку в России. Дальше была доработка уже в системе «Реала», затем в системе NCAA, чтобы получить возможность заявить о себе на американском рынке», — сказал Дячок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.