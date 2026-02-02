Леброн Джеймс не может оценить реальную силу «Лейкерс»

Леброн Джеймс: «К сожалению, наш звездный атакующий защитник пропускает игры, поэтому сложно разглядеть, на что мы на самом деле способны»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что из-за травм игроков тяжело дать оценку потенциальной силы команды.
«Сейчас у нас 29 побед и 19 поражений. У нас были действительно хорошие моменты, были и не очень. Мое дело – рассуждать именно об этом, все остальное выходит за рамки моих полномочий. Мне нравится этот состав, но нам нужно становиться лучше, и это хорошо. К сожалению, наш звездный атакующий защитник пропускает игры, а он – очень важная часть нашей команды. Поэтому сейчас довольно сложно разглядеть, на что мы на самом деле способны», – сказал Джеймс, имея в ввиду Остина Ривза.
Ривз выбыл с травмой икроножной мышцы в конце декабря и пропустил уже 19 матчей подряд. Из них «Лейкерс» выиграли 10.
