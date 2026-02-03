«Мемфис» обыграл «Миннесоту» и прервал серию из шести поражений в НБА

«Мемфис» одержал победу над «Миннесотой» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 137:128 (36:29, 30:29, 32:28, 39:42) в пользу хозяев, в составе которых Джарен Джексон набрал 30 очков. У проигравших самым результативным стал Энтони Эдвардс (39 очков).

«Гриззлис» прервали серию из шести поражений и с 19 победами в 48 матчах занимают 11‑е место в Западной конференции. «Тимбервулвз», выигравшие до этого четыре матча подряд, идут пятыми (31 победа и 20 поражений).

Результаты других матчей дня:

«Шарлотт Хорнетс» — «Нью‑Орлеан Пеликанс» — 102:95

«Индиана Пэйсерс» — «Хьюстон Рокетс» — 114:118

«Лос‑Анджелес Клипперс» — «Филадельфия Сиксерс» — 113:128.