Гомельский ответил, какую позицию необходимо усилить БК ЦСКА

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно московского ЦСКА. У специалиста поинтересовались, нужно ли красно-синим усиление.

«Ещё один игрок передней линии ЦСКА очень нужен», — написал Гомельский.

В настоящий момент ЦСКА является лидером в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. На счету красно-синих 23 победы при двух поражениях. Вторую строчку занимает казанский УНИКС, у которого 21 победа и три поражения. Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (17 побед и девять поражений).