Леброн Джеймс забил эффектный слэм-данк на глазах у Егора Дёмина

Сегодня, 4 февраля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 125:109 в пользу гостевой команды.

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча отметился ярким моментом.

В начале второй четверти после потери мяча игроками «Бруклина» он перехватил передачу и в быстром отрыве эффектно забил мощный слэм-данк под наблюдением защитника «Нетс» Егора Дёмина, который не стал мешать атаке. Отметим, на счету Дёмина по итогам 11 очков, а у Леброна — 25.