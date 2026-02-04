Баскетбольного тренера вывели в наручниках после матча

Главный тренер мужской баскетбольной команды Tuskegee University Бенджи Тейлор был выведен с площадки в наручниках сразу после поражения своих подопечных в матче Division II HBCU с коллективом Morehouse College. Как информирует Daily Mail, инцидент произошёл в очереди для рукопожатий, когда 58-летний специалист попытался указать сотрудникам безопасности на присутствие на паркете посторонних — игроков футбольной команды команды Morehouse.

По данным Yahoo Sport Australia со ссылкой на Тейлора, футболисты после выхода на площадку вели себя агрессивно и кричали оскорбления в адрес баскетболистов. Бенджи, ссылаясь на протоколы безопасности, попросил сотрудников охраны удалить футболистов из зоны линии рукопожатий, чтобы не создавать опасную ситуацию для игроков, тренеров и зрителей. В какой-то момент разгорелся спор с полицейским, и тренера на короткое время надели в наручники и вывели с площадки.

«Я просто пытался убрать игроков футбольной команды с линии рукопожатий, чтобы не создавать опасную ситуацию», — сказал Тейлор.

Тренер вскоре был освобождён, обвинений ему не предъявили. Он нанял адвоката по гражданским правам, чтобы рассмотреть возможность судебного иска по поводу произошедшего.