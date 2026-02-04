Карри ответил, в каком клубе НБА хочет завершить карьеру

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил, что хочет оставаться игроком калифорнийского клуба на протяжении всей своей карьеры.

© Чемпионат.com

«Безусловно, да. Это мой дом. Именно здесь я хочу быть — по очевидным причинам», – приводит слова Карри ESPN со ссылкой на его выступление в подкасте Билла Симмонса.

Карри также отметил свою привязанность к региону и признался, что редко бывает в Шарлотт, где он вырос: