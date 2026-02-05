Президент РФБ оценил баскетбольные навыки Овечкина

Прославленный российский спортсмен и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о баскетбольных навыках Александра Овечкина из клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

— Александр Овечкин не самый последний человек, который имеет отношение к баскетболу. Вы его пытались привлекать в свои программы для популяризации баскетбола?

— Ну, я с ним не разговаривал по поводу привлечения его в баскетбол. Он уже вовлечён в баскетбол, так как его мама — огромная часть баскетбола. Татьяна Николаевна Овечкина — наш символ женского баскетбола, в своей карьере всё выиграла.

Сашка сам играет в баскетбол. И всегда, когда он летом приезжает в межсезонье, участвует в благотворительных турнирах. Если он захочет когда-то участвовать в Медиалиге, то место в команде Dawgs свободно. Вот я как президент Dawgs гарантирую место ему в составе.

Конечно же, когда у тебя медийные персоны такого уровня, это привлекает большое внимание. Я не могу даже его назвать медийной персоной. Он суперспортсмен. Хочет ли он играть в баскетбол? Я не знаю. Если он приедет и захочет, скажет: «Я хочу играть в баскетбол», конечно, он будет сразу же в нашей команде.

— Татьяна Николаевна говорила, что в детстве Александр неплохо играл в баскетбол. Как вы оцените его баскетбольные навыки? И смог бы он заиграть в какой-нибудь низшей лиге?

— Ну, конечно же, нет. Если бы он тренировался, регулярно занимался баскетболом, то почему нет? Но так вот с кондачка, как говорят, зайти и вдруг сразу начать играть… Мне кажется, это нереально. Саня играет в баскетбол очень прилично, если мы говорим про профессиональную составляющую, динамика другая, — приводит слова Кириленко РБК.