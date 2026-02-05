Российские баскетболисты могут вернуться на международные турниры

По информации «Матч ТВ», мужскую и женскую юниорские сборные России по баскетболу U‑16 могут допустить к международным соревнованиям в августе.

© Матч ТВ

При возвращении обе сборные смогут выступить в дивизионе B юниорского Евробаскета (второй по силе дивизион — прим.).

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «РБК Спорт» сообщил, что Международная федерация баскетбола (FIBA) может принять решение по допуску российских команд в апреле 2026 года.

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что исполком организации рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Российские клубы и сборные не выступают на международных турнирах с 2022 года из‑за ситуации на Украине.