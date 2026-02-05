НБА обновила рейтинг новичков

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) обновила рейтинг претендентов на звание лучшего новичка сезона-2025/2026.

Рейтинг лучших новичков по версии НБА на 5 февраля:

1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).

2. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).

3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).

4. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).

5. Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).

6. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»).

7. Калеб Лав («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

8. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).

9. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).

10. Эйс Бэйли («Юта Джаз»).

Флэгг, выбранный под первым номером, до обновления рейтинга был на второй строчке, уступая Нуппелю.