НБА обновила рейтинг новичков НБА. Дёмин — в топ-6, Флэгг обошёл Нуппеля
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) обновила рейтинг претендентов на звание лучшего новичка сезона-2025/2026.
Рейтинг лучших новичков по версии НБА на 5 февраля:
1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
2. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
4. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).
5. Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
6. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»).
7. Калеб Лав («Портленд Трэйл Блэйзерс»).
8. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).
9. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).
10. Эйс Бэйли («Юта Джаз»).
Флэгг, выбранный под первым номером, до обновления рейтинга был на второй строчке, уступая Нуппелю.
