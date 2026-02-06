Леброн Джеймс установил очередной рекорд НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметился 17 очками и 10 результативными передачами в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфия Сиксерс», в котором команда из Лос-Анджелеса одержала победу со счётом 119:115.

Как информирует StatMuse, благодаря этому выступлению Джеймс обошёл прославленного баскетболиста Джона Стоктона и стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим дабл-дабл из очков и передач в матче.

В нынешнем сезоне НБА Джеймс к настоящему моменту принял участие в 32 матчах, в которых в среднем набирал 21,9 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 6,7 передачи.