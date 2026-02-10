Баскетболист «Зенита» пропустит месяц из‑за травмы

Новичок «Зенита» Исмаэль Бако из‑за травмы не поможет команде в ближайшие четыре недели, сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Церковный.

Бако стал игроком «сине‑бело‑голубых» в конце января. Контракт бельгийского центрового рассчитан до конца сезона‑2025/26.

— Бако прибыл в расположение команды, но пока будет тренироваться по индивидуальной программе. У него повреждение левой кисти, которое требует восстановления. Поэтому в ближайшие четыре недели он, к сожалению, нам не сможет помочь, — цитирует Церковного сайт «Зенита».

Бако ранее играл в России за казанский УНИКС. Его средняя статистика в матчах Единой лиги ВТБ — 8,2 очка, 6,3 подбора и 1,5 блок‑шота.

Прямые трансляции матчей Единой лиги смотрите на каналах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.