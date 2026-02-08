Пистиолис прокомментировал крупную победу ЦСКА в матче с «Автодором»

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче с саратовским «Автодором» (95:60).

«Позвольте начать с благодарности болельщикам, которые пришли сегодня на игру. Надеюсь, она им понравилась. Как сказал ЭйСи, сегодня мы выступали серьёзно на протяжении большей части игры, в защите показали хорошую концентрацию. И это непросто в условиях, когда сопернику не хватает ключевых игроков. Часто мотивация зависит от того, какие перед тобой стоят препятствия, вызовы, и нам, безусловно, этого сегодня не хватало», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба клуба.