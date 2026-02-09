Кэмерон Томас поделился причинами перехода в «Милуоки» после «Бруклина»

Новоиспечённый атакующий защитник «Милуоки Бакс» Кэмерон Томас прокомментировал своё решение присоединиться к «Милуоки» после того, как был отчислен из «Бруклин Нетс».

«Я выбрал «Милуоки», потому что клуб действительно проявил ко мне интерес — мне сказали, что следят за мной уже несколько лет. Приятно, что теперь у меня есть шанс воплотить это в жизнь. Я с нетерпением жду знакомства с командой и надеюсь как можно скорее начать вносить свой вклад», — приводит слова североамериканский журналист Марк Спирс на своей страничке в социальной сети X.

Стоит отметить, что отказ «Бруклина» от Томаса является частью долгосрочной стратегии клуба по перестройке состава. По данным NetsDaily, руководство «Нетс» сделало ставку на развитие молодых игроков и подготовку к будущему, включая драфт 2026 года, поставив эти задачи выше борьбы за выход в плей-ин в нынешнем сезоне.

Более того, в рамках этой политики клуб освобождал место в платёжной ведомости и активно участвовал в обменах драфт-пиками.