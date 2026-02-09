Игрока НБА сравнили с каннибалом из кино

Центровой «Атланты Хоукс» Оньека Оконгву провёл первый матч после четырёх пропущенных игр из-за травмы. Спортсмен вышел на паркет во встрече с «Шарлотт Хорнетс» (119:126) в защитной маске из-за травмы ротовой полости, полученной в конце января в матче с «Бостон Селтикс» после контакта с Джейленом Брауном. Клуб обыграл ситуацию в соцсетях, сравнив внешний вид игрока с персонажем Бэйном, которого сыграл Том Харди в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».

«Ты думаешь, что тьма — твой союзник? Ты лишь приобщился к ней. Я же был рождён во тьме и сформирован ею», — говорится в сообщении «Атланты».

© Соцсети

Многие фанаты в соцсетях сравнили Оконгву с известным персонажем Ганнибалом Лектером, которого в серии фильмов сыграл актёр Энтони Хопкинс.

В сезоне-2024/2025 Оконгву в среднем набирает 16,3 очка, делает 7,9 подбора и отдаёт 3,3 передачи, реализуя 48,2% бросков с игры и 36,7% трёхочковых.