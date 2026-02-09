Выяснилось, какой аспект баскетбола не интересует Николу Йокича

Форвард «Денвера» Кэмерон Джонсон, присоединившийся к команде в межсезонье после обмена из «Бруклина», выразил свое мнение о лидере «Наггетс» Николе Йокиче.

«Он один из самых уникальных игроков в истории НБА. Никто никогда не делал того, что делает он. Были игроки, которые были отчасти похожи, но никто не делал всего того, что вы видите, таким образом и на таком уровне. Он поднял планку для себя, для «Денвера» и для всех остальных. Мы являемся свидетелями его величия – когда в вашей команде есть Никола Йокич, у вас всегда есть шанс сделать что-то особенное. Я бы сказал, что его действительно не заботят статистические показатели – они просто приходят сами собой. Например, в матче с «Буллс» к концу второй четверти он выполнил всего три броска. У него было 3 из 3, но его не волновало, что он бросил всего три раза. С тех пор как мы стали партнерами, были матчи, где он бросал всего семь раз за весь вечер. Его волнует только победа. В каком-то смысле люди правы – по крайней мере, когда речь идет о статистике. Он великий боец, и при этом его статистика впечатляет – и так каждый вечер. Только посмотрите: 22 очка, 17 передач и всего 12 бросков (из матча с «Чикаго»)…. Его понимание баскетбола находится на уровень выше всех остальных. Это впечатляет, поэтому «Денвер» – такая сильная команда, которую сложно победить», – сказал Джонсон.

Вчера Никола Йокич оформил свой 182-й трипл-дабл за карьеру и вышел на второе место в истории НБА, обойдя Оскара Робертсона.